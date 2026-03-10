(Teleborsa) - Caterina Marcantonio
è la nuova Chief Information Technology Officer di SACE
, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con oltre vent’anni di esperienza nella governance dei sistemi informativi, nella gestione di ecosistemi ICT complessi e nella trasformazione digitale di grandi organizzazioni, Marcantonio entra in SACE con un profilo consolidato nel guidare programmi tecnologici ad alto impatto strategico.
Prima di questo incarico ha ricoperto il ruolo di Direttore della Divisione Ecosistema Acquisti Digitali presso Consip
, dove ha guidato l’evoluzione della piattaforma nazionale di eProcurement e il percorso di migrazione al cloud dell’intero ecosistema tecnologico verso il Polo Strategico Nazionale.
Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nella progettazione e gestione di architetture applicative complesse, nell’integrazione tra banche dati e sistemi informativi, nella sicurezza e nell’interoperabilità delle piattaforme digitali,
coordinando team multidisciplinari e programmi di innovazione su larga scala, con responsabilità anche nella pianificazione strategica e nella gestione di rilevanti budget tecnologici.
Nel nuovo ruolo, Marcantonio assumerà la responsabilità dei Sistemi Informativi del Gruppo SACE
e, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Michele Pignotti, guiderà la strategia di evoluzione tecnologica dell’organizzazione. In tale ambito presidierà la gestione e la protezione dei dati, la sicurezza informatica, lo sviluppo applicativo e l’adozione di soluzioni tecnologiche
, con l’obiettivo di rafforzare la solidità architetturale e l’integrazione dei sistemi del Gruppo.
Il suo contributo sarà centrale nel potenziare le infrastrutture tecnologiche a servizio delle imprese italiane,
affinché possano affrontare con maggiore competitività e resilienza le sfide dei mercati internazionali in un contesto globale in continua evoluzione.