Caterina Marcantonio è la nuova Chief Information Technology Officer di SACE

(Teleborsa) -è la, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con oltre vent’anni di esperienza nella governance dei sistemi informativi, nella gestione di ecosistemi ICT complessi e nella trasformazione digitale di grandi organizzazioni,Prima di questo incarico ha ricoperto il ruolo di, dove ha guidato l’evoluzione della piattaforma nazionale di eProcurement e il percorso di migrazione al cloud dell’intero ecosistema tecnologico verso il Polo Strategico Nazionale.Nel corso della sua carriera ha maturato unacoordinando team multidisciplinari e programmi di innovazione su larga scala, con responsabilità anche nella pianificazione strategica e nella gestione di rilevanti budget tecnologici.Nel nuovo ruolo,e, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Michele Pignotti, guiderà la strategia di evoluzione tecnologica dell’organizzazione. In tale ambito presidierà la, con l’obiettivo di rafforzare la solidità architetturale e l’integrazione dei sistemi del Gruppo.Il suo contributo sarà centrale nelaffinché possano affrontare con maggiore competitività e resilienza le sfide dei mercati internazionali in un contesto globale in continua evoluzione.