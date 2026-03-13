Londra: in calo Smiths Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , che presenta una flessione del 2,18% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Smiths Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Smiths Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24,06 sterline con area di resistenza individuata a quota 24,44. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,92.



