Profondo rosso per Novo Nordisk dopo che farmaco anti-obesità delude rispetto al rivale Eli Lilly in un trial

(Teleborsa) - Affonda il titoloalla Borsa di Copenaghen, perdendo al momento oltre il 14%, raggiungendo il livello più basso da giugno 2021, dopo che l'azienda farmaceutica ha dichiarato che il suodi dimostrare larispetto al farmaco concorrente diIn una nota di lunedì, Novo ha fatto sapere che il farmaco, ovvero dimostrare la non inferiorità sulla perdita di peso rispetto al farmaco concorrente di Eli Lilly, il tirzepatide, dopo 84 settimane.Lo studio REDEFINE 4, una sperimentazione in aperto della durata di 84 settimane che ha coinvolto 809 partecipanti con obesità, ha mostrato che CagriSema, che combina cagrilintide 2,4 mg e semaglutide 2,4 mg, ha ottenuto unaassumendo una piena aderenza al trattamento. Nell’analisi del regime di trattamento, CagriSema ha portato a una perdita di peso del 20,2% rispetto al 23,6% per tirzepatide.Nel frattempo il titolonelle contrattazioni pre-market.Novo ha inoltre affermato di stare valutandoper testare CagriSema, incluse combinazioni a