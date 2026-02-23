Profondo rosso per Novo Nordisk dopo che farmaco anti-obesità delude rispetto al rivale Eli Lilly in un trial

(Teleborsa) - Affonda il titolo Novo Nordisk
alla Borsa di Copenaghen, perdendo al momento oltre il 14%, raggiungendo il livello più basso da giugno 2021, dopo che l'azienda farmaceutica ha dichiarato che il suo farmaco per la perdita di peso di nuova generazione non ha raggiunto il suo obiettivo principale
di dimostrare la non inferiorità
rispetto al farmaco concorrente di Eli Lilly
.
In una nota di lunedì, Novo ha fatto sapere che il farmaco CagriSema
non ha raggiunto il suo endpoint primario
, ovvero dimostrare la non inferiorità sulla perdita di peso rispetto al farmaco concorrente di Eli Lilly, il tirzepatide, dopo 84 settimane.
Lo studio REDEFINE 4, una sperimentazione in aperto della durata di 84 settimane che ha coinvolto 809 partecipanti con obesità, ha mostrato che CagriSema, che combina cagrilintide 2,4 mg e semaglutide 2,4 mg, ha ottenuto una perdita di peso del 23,0% rispetto al 25,5% con tirzepatide 15 mg
assumendo una piena aderenza al trattamento. Nell’analisi del regime di trattamento, CagriSema ha portato a una perdita di peso del 20,2% rispetto al 23,6% per tirzepatide.
Nel frattempo il titolo Eli Lilly sale del 3,0%
nelle contrattazioni pre-market.
Novo ha inoltre affermato di stare valutando ulteriori studi
per testare CagriSema, incluse combinazioni a dosi più elevate
.