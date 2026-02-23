New York: scambi al rialzo per Eli Lilly

(Teleborsa) - Bene la società farmaceutica statunitense
, con un rialzo del 3,53%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500
, ad evidenza del fatto che il movimento di Eli Lilly
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico di Eli Lilly
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.034,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.055,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.023,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)