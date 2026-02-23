Milano 16:39
46.857 +0,83%
Nasdaq 16:39
24.793 -0,88%
Dow Jones 16:39
48.997 -1,27%
Londra 16:39
10.688 +0,01%
Francoforte 16:39
25.047 -0,85%

New York: scambi al rialzo per Eli Lilly

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società farmaceutica statunitense, con un rialzo del 3,53%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Eli Lilly subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico di Eli Lilly segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.034,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.055,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.023,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
