New York: scambi al rialzo per Eli Lilly

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 3,53%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.034,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.055,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.023,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)