Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 20:49
24.651 -1,45%
Dow Jones 20:49
48.815 -1,63%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

Eli Lilly, ok dalla FDA alla versione multi-dose del farmaco per il controllo del peso Zepbound

(Teleborsa) - Eli Lilly ha annunciato oggi che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato un'estensione dell'etichetta per Zepbound® (tirzepatide) per includere la versione monodose KwikPen® a quattro dosi, che fornisce un mese intero di trattamento in un unico dispositivo.

Zepbound è un farmaco iniettabile con obbligo di ricetta che può aiutare gli adulti obesi, o alcuni adulti in sovrappeso che presentano anche problemi medici correlati al peso, a perdere il peso corporeo in eccesso e a mantenerlo.

Con Zepbound KwikPen, il colosso farmaceutico statunitense amplia ulteriormente la scelta a disposizione di pazienti e operatori sanitari, rafforzando così la sua posizione nel mercato della gestione del peso.



