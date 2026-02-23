Eli Lilly, ok dalla FDA alla versione multi-dose del farmaco per il controllo del peso Zepbound

Eli Lilly

(Teleborsa) -ha annunciato oggi che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato un'estensione dell'etichetta per Zepbound® (tirzepatide) per includere la versione monodose KwikPen® a quattro dosi, che fornisce un mese intero di trattamento in un unico dispositivo.Zepbound è un farmaco iniettabile con obbligo di ricetta che può aiutare gli adulti obesi, o alcuni adulti in sovrappeso che presentano anche problemi medici correlati al peso, a perdere il peso corporeo in eccesso e a mantenerlo.Con Zepbound KwikPen, il colosso farmaceutico statunitense amplia ulteriormente la scelta a disposizione di pazienti e operatori sanitari, rafforzando così la sua posizione nel mercato della gestione del peso.