Wall Street positiva. Vola Goldman Sachs dopo i conti, bene i titoli dei chip

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.969 punti (+0,62%). In denaro il Nasdaq 100
(+0,95%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,43%).
Oggi l'attenzione è sui titoli dei chip
, in rialzo dopo che TSMC - il principale produttore mondiale di chip avanzati di intelligenza artificiale - ha previsto una robusta crescita annuale, e su quelli finanziari
, dopo che Blackrock
- il più grande gestore di patrimoni al mondo - ha portato l'AUM al record di 14,04 mila miliardi di dollari nel quarto trimestre, e Goldman Sachs
e Morgan Stanley
hanno entrambe registrato un aumento degli utili trimestrali.
Sul fronte macroeconomico
, negli Stati Uniti a gennaio il NY Empire ed il Philadelphia Fed hanno sorpreso al rialzo, attestandosi rispettivamente a 7,7 e 12,6 grazie ad un’impennata dei nuovi ordini e delle consegne. Nella settimana fino al 10 gennaio le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 198 mila da 208 mila, confermando la scarsa propensione delle imprese a licenziare.
Il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee
, ha detto alla CNBC che con la stabilità del mercato del lavoro, la Fed dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dell'inflazione, mantenendo aperta la porta a tagli nel corso dell'anno.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+1,34%), beni industriali
(+0,94%) e utilities
(+0,84%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario
(-0,82%) e telecomunicazioni
(-0,45%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Goldman Sachs
(+4,16%), Nvidia
(+2,89%), Cisco Systems
(+1,91%) e Caterpillar
(+1,88%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce
, che ottiene -2,63%. Scivola Nike
, con un netto svantaggio dell'1,59%. Sottotono IBM
che mostra una limatura dell'1,42%. Deludente Procter & Gamble
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, KLA-Tencor
(+8,79%), Applied Materials
(+7,98%), Western Digital
(+6,43%) e ASML Holding
(+6,29%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Charter Communications
, che prosegue le contrattazioni a -2,79%. In rosso Astrazeneca
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,64%. Spicca la prestazione negativa di GE Healthcare Technologies
, che scende del 2,52%. Roper Technologies
scende dell'1,77%.