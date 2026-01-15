Wall Street positiva. Vola Goldman Sachs dopo i conti, bene i titoli dei chip

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.969 punti (+0,62%). In denaro il(+0,95%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,43%).Oggi l'attenzione è sui, in rialzo dopo che TSMC - il principale produttore mondiale di chip avanzati di intelligenza artificiale - ha previsto una robusta crescita annuale, e su quelli, dopo che- il più grande gestore di patrimoni al mondo - ha portato l'AUM al record di 14,04 mila miliardi di dollari nel quarto trimestre, ehanno entrambe registrato un aumento degli utili trimestrali.Sul, negli Stati Uniti a gennaio il NY Empire ed il Philadelphia Fed hanno sorpreso al rialzo, attestandosi rispettivamente a 7,7 e 12,6 grazie ad un’impennata dei nuovi ordini e delle consegne. Nella settimana fino al 10 gennaio le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 198 mila da 208 mila, confermando la scarsa propensione delle imprese a licenziare.Il presidente della Federal Reserve di Chicago,, ha detto alla CNBC che con la stabilità del mercato del lavoro, la Fed dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dell'inflazione, mantenendo aperta la porta a tagli nel corso dell'anno.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,34%),(+0,94%) e(+0,84%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,82%) e(-0,45%).Tra i(+4,16%),(+2,89%),(+1,91%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,42%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+8,79%),(+7,98%),(+6,43%) e(+6,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,64%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,52%.scende dell'1,77%.