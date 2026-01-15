New York: luce verde per ASML Holding

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ASML Holding
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di ASML Holding
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.355,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.329,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.382.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)