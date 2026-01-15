Milano 17:35
New York: mette il turbo Coterra Energy

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,99%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coterra Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coterra Energy rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di Coterra Energy resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 27,62 USD. Supporto visto a quota 25,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 29,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
