Pitti Uomo 109, Tombolini celebra rinascimento di ‘Marchio Storico di Interesse Nazione’

(Teleborsa) - Firenze ospitae tra i protagonisti della manifestazione c’è, che in occasione della fiera celebra un traguardo importante: il riconoscimento di, conferitogli dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per il brand marchigiano si tratta di un momento storico, un sigillo istituzionale che conferma il suo ruolo di custode della grande tradizione sartoriale italiana e al tempo stesso di interprete sensibile del contemporaneo.“Il Marchio Storico rappresenta per noi un certificato di garanzia della nostra storia, della passione e del nostro sacrificio. Dal 1964 ad oggi abbiamo sempre tutti creduto nel vero Made in Italy, nell’avere una fabbrica completa, un circolo che va dal taglio al cucito, stiro e collaudo e questa cosa ci ha premiato. Siamo una garanzia per tutti i nostri clienti”, ha commentatoIn questa cornice di celebrazione e visione, Tombolini presenta la nuova collezione, che si ispira alla dimensione onirica de La Persistenza della Memoria di, restituendo un’estetica in cui l’eleganza abbandona ogni rigidità per farsi morbida, adattabile, vitale. Le silhouette si alleggeriscono e si aprono a nuove proporzioni, dove lo slim-fit lascia spazio a volumi rilassati e strutture leggere. I codici classici dialogano con materiali tecnici d’avanguardia dando forma a una nuova grammatica dello stile maschile: un tailored comfort che trasforma l’esperienza di indossare un capo in un gesto naturale, contemporaneo, consapevole.La collezione presenta un equilibrio spontaneo tra tradizione e innovazione, unendo la sartorialità più pura a un lusso intelligente fatto di lane stretch, misti seta-lana resistenti al tempo e all’uso, velvet e corduroy alleggeriti per un eveningwear sofisticato, dettagli in pelle e suede che suggellano una nuova idea di mascolinità raffinata. La leggerezzaraggiunge nuove espressioni, integrandosi in un total look che accompagna l’uomo in ogni momento della giornata con coerenza, fluidità e stile.Durante la manifestazione si è svolto un altro momento importante per il brand marchigiano: la premiazione del vincitore di. Un progetto, nato del 2025, capace di avvicinare le nuove generazioni al mondo della moda, della creatività e del Made in Italy. Cuore dell’iniziativa è stato il tema’, un percorso creativo che ha invitato i bambini a ideare e disegnare una personale interpretazione della celebre giacca Tombolini, ponendo l’attenzione su originalità, funzionalità e uso consapevole dei materiali.