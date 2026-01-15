Planetel, convenzione quadro con Università del Salento per innovazione nei software per Telco

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto unacon sede a Lecce. Questo accordo mira a instaurare una collaborazione stabile e strutturata tra l'impresa e l'istituzione accademica, unendo competenze industriali e risorse scientifiche per promuovere progetti di studio, ricerca e sperimentazione focalizzati sui temi dell'innovazione tecnologica, con particolare attenzione alle sfide del settore digitale e delle infrastrutture di sicurezza per le reti.Attraverso questa partnership, Planetel intende, come l'Internet of Things (IoT), l'intelligenza artificiale applicata alle reti e soluzioni per la transizione digitale, rispondendo alle sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle direttive europee in materia di innovazione."Questa convenzione rappresenta unsostenibile e innovativa - ha commentato l'- Unendo le nostre competenze industriali con l'eccellenza accademica dell'Università del Salento, potremo accelerare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, formando al contempo una nuova generazione di professionisti pronti per il mercato del lavoro. Siamo convinti che questa sinergia genererà valore non solo per la nostra azienda, ma per l'intero ecosistema economico italiano".