Prysmian in rally, assist da analisti

(Teleborsa) - Scambia in profit Prysmian
che lievita del 2,89%, continua la scia rialzista della vigilia, trovando assist dagli analisti.
La vigilia, Jefferies ha confermato il giudizio
"buy" e l'obiettivo di prezzo a 104 euro, dopo un incontro della società con gli analisti. Oggi, Citigroup
ha reiterato la raccomandazione "buy" e incrementato il target price a 102 euro dai 91 indicati in precedenza, in virtù di un aggiornamento delle stime sulla guidance.
Il movimento del gruppo specializzato nella produzione di cavi
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Prysmian
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 93,23 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 90,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 95,93.