Piazza Affari: andamento rialzista per Prysmian

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo specializzato nella produzione di cavi
, con una variazione percentuale del 2,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Prysmian
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,17%, rispetto a -3,23% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo scenario tecnico dell'azienda produttrice di cavi
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 98,15 Euro con area di resistenza individuata a quota 101,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 96,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)