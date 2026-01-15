Usa, Empire State index gennaio torna in territorio positivo a 7,7 punti sopra le attese

(Teleborsa) - È tornato in territorio positivo l'indice manifatturiero Empire State
di New York
. L'indicatore, nel mese di gennaio, si è portato a 7,7 punti dai -3,7 punti di novembre. Il dato è migliore anche delle stime degli analisti che erano per un'accelerazione a +0,8 punti.
L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero
nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.
Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini
è passata a 6,6 punti da -1, mentre quella sulle consegne
sale a 16,3 punti (da -5). Quella sulle scorte
si porta a -2,1 punti (da +4).(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )