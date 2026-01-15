Usa, Empire State index gennaio torna in territorio positivo a 7,7 punti sopra le attese

(Teleborsa) - È tornato in territorio positivo l'di. L'indicatore, nel mese di gennaio, si è portato a 7,7 punti dai -3,7 punti di novembre. Il dato è migliore anche delle stime degli analisti che erano per un'accelerazione a +0,8 punti.L'indice misura le condizioni delnel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.Fra le varie componenti dell'indice, quella suiè passata a 6,6 punti da -1, mentre quella sullesale a 16,3 punti (da -5). Quella sullesi porta a -2,1 punti (da +4).