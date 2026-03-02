Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:41
24.941 -0,07%
Dow Jones 17:41
48.830 -0,30%
Londra 17:40
10.780 -1,20%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Usa, a febbraio ISM manifatturiero scende meno delle attese a 52,4 punti

Economia, Macroeconomia
Usa, a febbraio ISM manifatturiero scende meno delle attese a 52,4 punti
(Teleborsa) - Peggiora leggermente l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a febbraio 2026. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 52,4 punti, rispetto ai 52,6 punti del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 51,7 punti.

L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si porta ora sopra la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.

Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini sale a 55,8 punti da 57,1 di gennaio, quella sull'occupazione a 48,8 da 48,1 mentre la componente relativa ai prezzi sale a 70,5 punti (contro attese per 60,6).

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
Condividi
```