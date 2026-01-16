Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Seduta moderatamente positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che ha chiuso in rialzo a 0,8036.
Il quadro tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8057. Rischio di discesa fino a 0,7993 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8121.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)