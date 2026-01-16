Milano 9:38
45.744 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:38
10.220 -0,19%
25.316 -0,14%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio

Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / CAD, che chiude con una variazione percentuale dello 0,23%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6208, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6183. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6233.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```