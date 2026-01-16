Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / CAD, che chiude con una variazione percentuale dello 0,23%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6208, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6183. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6233.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)