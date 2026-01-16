Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 184,98. Primo supporto visto a 183,56. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 183,01.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)