Milano 9:38
45.744 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:38
10.220 -0,19%
25.316 -0,14%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio

Giornata fiacca per il CABLE, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,47%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3353. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3437. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3325.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
