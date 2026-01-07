Milano 13:16
45.667 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:16
10.057 -0,65%
Francoforte 13:16
25.037 +0,58%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Discesa moderata per il CABLE, che chiude la giornata del 6 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3543 e primo supporto individuato a 1,3455. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3631.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```