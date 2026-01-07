Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Discesa moderata per il CABLE, che chiude la giornata del 6 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3543 e primo supporto individuato a 1,3455. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3631.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)