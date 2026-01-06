Milano 14:36
46.010 +0,35%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:36
10.110 +1,06%
Francoforte 14:36
24.961 +0,37%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Controllato progresso per il CABLE, che chiude in salita dello 0,65%.

Lo status tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,3571. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,3483. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,3659.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```