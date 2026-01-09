Milano 13:30
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

La giornata dell'8 gennaio chiude piatta per il CABLE, che riporta un -0,18%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,3507. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3403. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3369.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
