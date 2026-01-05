Milano 14:40
45.667 +0,65%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:40
9.980 +0,29%
Francoforte 14:40
24.690 +0,61%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 gennaio

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile 0%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3467, con il supporto più immediato individuato in area 1,3447. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3441.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```