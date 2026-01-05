Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 gennaio
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile 0%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3467, con il supporto più immediato individuato in area 1,3447. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3441.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)