Milano 9:40
45.739 -0,24%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:40
10.219 -0,19%
25.314 -0,15%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio

Ribasso scomposto per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,90% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo del greggio WTI confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 60,66 con primo supporto visto a 58,34. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 57,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```