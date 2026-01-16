Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Ribasso scomposto per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,90% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo del greggio WTI confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 60,66 con primo supporto visto a 58,34. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 57,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)