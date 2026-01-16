Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido +0,09%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 1,3949 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 1,386 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 1,3949.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)