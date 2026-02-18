Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:08
25.045 +1,39%
Dow Jones 18:08
49.864 +0,67%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,23%

Il FTSE 100 chiude a 10.686,18 punti

Londra guadagna bene e porta a casa un +1,23%, terminando la sessione a 10.686,18 punti.
