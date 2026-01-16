Eurogruppo, corsa a vicepresidenza BCE: sei nomi per il post de Guindos

(Teleborsa) -che è chiamato lunedì a individuare il nome del prossimo vicepresidente della Banca centrale europea, al posto diil cui mandato scade a fine maggio. Sei i candidati:non vota formalmente ma svolge un ruolo di coordinamento politico per consentire al Consiglio di adottare una raccomandazione al Consiglio europeo. Per indicare il candidato alla vicepresidenza Bce è necessaria una maggioranza qualificata rafforzata dei Paesi dell'area euro: il sostegno di almeno il 72% degli Stati membri (almeno 16 su 21).Raggiunto un accordo politico,dottare la raccomandazione formale al Consiglio europeo, che procederà alla nomina dopo aver consultato la Bce e il Parlamento europeo., la commissione per gli affari Economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo ha già svolto scambi informali di vedute con i sei candidati, esprimendo un orientamento a favore del lettone Kazaks e del portoghese Centeno, anche se si tratta di una indicazione non vincolante e che non fa parte della procedura formale.Obiettivo dell'Eurogruppo è arrivare a una decisione