Commissione Ue: al via consultazione per politica climatica post 2030

(Teleborsa) - Dopo l'intesa sul target per il 2040, Bruxelles lavora alla futuraObiettivo: chiarire il ruolo che avranno i crediti internazionali di carbonio nel percorso verso la neutralità climatica. Ladovrà presentare entro la fine dell'anno un aggiornamento del quadro politico in materia di clima ed energia dedicato al decennio successivo al 2030.Nel dettaglio laha aperto fino al 4 maggiola prima dedicata a chiarire i criteri per l'uso limitato di crediti di carbonio internazionali di alta qualità potenzialmente applicabili dal 2036; la seconda dedicata ad aggiornare la normativa relativa agli obiettivi climatici nazionali, che oggi sono disciplinati dal regolamento di condivisione degli sforzi (Effort Sharing regulation) e dal regolamento in materia di uso del suolo e di silvicoltura (Lulucf).Entrambe le proposte non vedranno la luce prima dell'ultimo trimestre dell'anno.