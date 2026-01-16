Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili
, in guadagno del 2,89% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Siemens Energy
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 132,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 130,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 134,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)