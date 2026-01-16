Milano 11:29
Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili, in guadagno del 2,89% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Siemens Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 132,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 130,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 134,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
