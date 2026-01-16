Moda, Vesta Stream Studios e Fashion Channel: nuova alleanza globale

(Teleborsa) -piattaforma OTT specializzata in contenuti premium provenienti dai principali studios internazionali, annuncia una partnership strategica conbrand globale dei media fashion operato da FC Productions, che segna un nuovo capitolo nel percorso diprevede il lancio di un canale lineare dedicato “Fashion Channel” e l’ampliamento della distribuzione on-demand inFondata nel 1982, Fashion Channel è un punto di riferimento assoluto nella produzione e distribuzione di contenuti video dedicati a moda, lusso e lifestyle. Unica realtà fashion ad aver partecipato al lancio dei tre più prestigiosi network satellitari mondiali dedicati a eventi, lusso e lifestyle, il brand ha costruito in oltre quarant’anni una reputazione senza eguali, producendo contenuti esclusivi anche per le principali riviste internazionali e i più importanti gruppi editoriali.i Fashion Channel rappresenta uno dei più vasti archivi video fashion al mondo, con oltre 10.000 ore di programmazione premium realizzate nelle capitali globali della moda: Milano, Parigi, Londra e New York.Grazie a questa partnership,compie un decisivo salto di scala internazionale: Vesta Stream Studios creerà, gestirà e monetizzerà un canale lineare 24/7 a marchio “Fashion Channel”, oltre a rendere disponibili selezioni curate in modalità video-on-demand all’interno delle proprie applicazioni OTT.sarà partner esclusivo per la distribuzione in Nord America e supporterà una sindacazione internazionale non esclusiva sulle principali piattaforme Connected TV e OTT globali, aprendo al brand l’accesso a nuovi mercati strategici.amplia in modo significativo la portata globale di Fashion Channel grazie al network distributivo di Vesta Stream, che raggiunge oltre 50 milioni di dispositivi in tutto il mondo tra Connected TV, app OTT e sistemi di infotainment automotive, portando i contenuti fashion in nuovi contesti di fruizione e presso pubblici finora inesplorati.“Dal 1982 la nostra missione è documentare, preservare ed elevare la moda come cultura, business e arte,” ha dichiaratoFounder & Chairman di Fashion Channel. “Questa partnership con Vesta Stream Studios rappresenta un passaggio chiave nella nostra evoluzione internazionale: ci consente di trasformare decenni di contenuti premium in un’esperienza moderna e globale, raggiungendo nuovi mercati e nuove generazioni di spettatori, mantenendo intatti i valori editoriali e l’eccellenza produttiva che ci contraddistinguono.”Vesta Stream Studios curerà l’intera operatività del canale – playout in cloud, programmazione, transcodifica e monetizzazione pubblicitaria – garantendo un posizionamento coerente con l’identità premium di Fashion Channel e un modello sostenibile per la crescita internazionale del brand.esprime il suo massimo valore quando viene proposta come contenuto culturale di alto profilo,” ha commentato Danny Nguyen, Advisor di Vesta Stream Studios e Founder di Grid Show. “Fashion Channel porta con sé una legacy unica, profondità editoriale e credibilità globale. Attraverso la distribuzione di Vesta su oltre 50 milioni di dispositivi, inclusi i veicoli connessi, stiamo creando un’esperienza fashion pensata per un pubblico davvero internazionale e multi-schermo.”Il nuovo canale Fashion Channel debutterà sulla piattaforma Vesta Stream all’inizio del 2026, con successive estensioni su ulteriori piattaforme OTT, Connected TV e sistemi di infotainment automotive, accompagnando il brand in