Her Threads: HUI trasforma la memoria in linguaggio globale

(Teleborsa) - Ilin via San Gregorio 29 a Milano, la designer, fondatrice di HUI Milano e ambasciatrice dello stile cinese in Italia, ha portato in passerella una rilettura contemporanea delPresentata durante la Milano Fashion Week, lariscopre il valore del Nü Gong (??) come linguaggio di identità, memoria e resilienza. Più che una tecnica decorativa,: un sapere domestico attraverso cui le donne hanno intrecciato emozioni e storie nei tessuti. Con questa collezione, la pratica intima si trasforma in racconto visivo dal respiro internazionale.La sfilata è stata concepita comemetafora delle stagioni della vita femminile. Dall’innocenza alla consapevolezza, dall’invisibilità alla piena affermazione, lo spazio scenico ha accompagnato un percorso simbolico fatto di stratificazioni emotive e sociali. Il ricamo non appare come semplice ornamento:I fili, inizialmente delicati, si trasformano progressivamente in strutture più decise, riflettendo l’evoluzione del ruolo femminile nella società.Anche la palette cromatica segue una traiettoria narrativa: dai toni chiari e leggeri a sfumature profonde e introspettive, fino a bianchi luminosi che evocano autodeterminazione e libertà. Con il: le donne non ereditano semplicemente il mondo, ma lo intrecciano e lo ridefiniscono.Con Her Threads,riaffermando il valore della continuità, della riparazione e della forza generativa del femminile — una visione che riflette l’impegno di Huizhou Zhao nel dialogo tra artigianalità orientale e sistema moda occidentale.