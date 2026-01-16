Mulish a Pitti Uomo 109 presenta nuova collezione: “Reinterpretiamo l’outrwear”









(Teleborsa) - In occasione di, Firenze ha fatto da cornice a un evento targato. Il brand ha presentato la nuova collezione nel cuore della città, animandoe ilcon una serata all’insegna di stile, eleganza e lifestyle.La serata ha visto la partecipazione di numerosi special guest del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, tra cui, Nicolò De Devitiis, Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, il mago Jey Lillo,e il judoka Marco Maddaloni, a testimonianza del forte legame del brand con il mondo dello showbiz e dello stile di vita contemporaneo.Fondata nel 1997 a Napoli dalla visione di Daniele Gervasio, fondatore e direttore creativo, Mulish rappresenta oggi una realtà internazionale che ha saputo evolversi mantenendo salde le proprie radici sartoriali napoletane. Un percorso che si riflette pienamente nella nuova collezione, concepita come un racconto coerente e dinamico in cui la sartoria incontra l’outerwear, ridefinendone i codici.“Mulish è cresciuta partendo da una dimensione artigianale fino a diventare una realtà internazionale con oltre 400 collaboratori, mantenendo salde le proprie radici e investendo costantemente in prodotto, immagine ed eventi. Il nostro obiettivo è continuare a portare la sartorialità napoletana nel mondo, evolvendola senza mai tradirne l’essenza”, ha dichiaratoProtagonista assoluta della stagione è la Field Jacket, capo manifesto della collezione: un’icona funzionale reinterpretata attraverso costruzioni sartoriali, volumi equilibrati e materiali tecnici di nuova generazione, pensati per garantire comfort, protezione e una vestibilità impeccabile. Antivento, traspirante ed essenziale nelle linee ma ricca nei dettagli, la Field Jacket Mulish diventa simbolo di un’eleganza in movimento, ideale per accompagnare l’uomo contemporaneo tra lavoro, viaggio e tempo libero.Accanto ad essa, la collezione riscopre il doppiopetto come espressione di un’eleganza consapevole e introduce overshirt ibride, ispirate alla sahariana, capaci di fondere la praticità di un capo utility con la raffinatezza della giacca sartoriale, indossabili sia come outerwear sia come parte di un completo formale. Una palette cromatica profonda, materiali ricercati e una costante attenzione al dettaglio definiscono una proposta che risponde al crescente bisogno di autenticità e qualità, in un momento storico in cui il vestire torna a essere espressione di identità.