Fracomina: il Denim al centro della collezione 2026-2027

(Teleborsa) - Fondata nel 2004, Fracomina nasce come brand femminile dalla forte identità italiana, capace di tradurreimprenditoriali in una, con uno sguardo costantemente proiettato verso il futuro. Durante la fashion week appena trascorsa, l'azienda napoletana ha presentato in anteprima la collezione Fall Winter 2026–27, con un evento esclusivo all’interno della boutique di Via Manzoni 37 a Milano.Protagonista della nuova collezione è il denim (il tessuto di cotone tipico dei Jeans), che rappresenta il cuore del marchio: unconventional e riconoscibile, definito da applicazioni iconiche, lavaggi sofisticati e vestibilità studiate per valorizzare le diverse forme femminili. Emblema di questa visione è il, divenuto negli anni un trend setter internazionale e simbolo di uno stile trasversale. In questo percorso si inserisce Bella – Italian Perfect Denim, nato nel 2020 dopo anni di ricerca. Grazie a modellistica avanzata e tele performanti, garantisce, puntando su una vestibilità perfetta e inclusiva.Con l’hashtag #deniminside, Fracomina racconta oggi l’evoluzione della propria jeanseria e segna un passaggio strategico fondamentale: l’acquisizione di una storica jeanseria napoletana, che entrerà nel cuore produttivo del brand diventando responsabile di oltre il. Un’operazione che rafforza il valore della filiera e della manifattura Made in Italy.Accanto al denim, Fracomina amplia la propria proposta presentando la nuova capsule Heritage, un progetto che nasce per esaltare il meglio della maglieria attraverso un equilibrio tra. I materiali sono i protagonisti assoluti: lana merinos extrafine, arricchita da fibre nobili come cashmere e alpaca. Linee pulite, volumi calibrati e palette cromatiche essenziali definiscono una proposta che interpreta la maglieria come nuovo codice di lusso quotidiano. La capsule Heritage rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione del brand verso un posizionamento più alto, già premiato da ottimi risultati in termini di sell-in in Italia e all'estero, in particolare nei Balcani, Polonia e Belgio.