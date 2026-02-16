Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo

(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, con un rialzo del 2,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 55,93 Euro. Supporto stimato a 54,51. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 57,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)