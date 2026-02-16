Milano 17:35
Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo

(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con un rialzo del 2,44%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le tendenza di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 55,93 Euro. Supporto stimato a 54,51. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 57,35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
