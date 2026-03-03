Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Safilo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di occhiali da sole e da vista
, che soffre con un calo del 4,07%.
La tendenza ad una settimana di Safilo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della big dell'occhialeria
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,742 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,836. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,692.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)