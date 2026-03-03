Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

Safilo

FTSE Italia Mid Cap

big dell'occhialeria

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 4,07%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,742 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,836. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,692.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)