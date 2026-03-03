Milano 10:50
44.561 -3,72%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:50
10.509 -2,52%
Francoforte 10:50
23.821 -3,32%

Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Safilo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di occhiali da sole e da vista, che soffre con un calo del 4,07%.

La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della big dell'occhialeria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,742 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,836. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,692.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
