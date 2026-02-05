Piazza Affari: in perdita Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

FTSE Italia Mid Cap

Safilo

big dell'occhialeria

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 4,35% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,155 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,055. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,255.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)