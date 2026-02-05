Milano 13:29
Piazza Affari: in perdita Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di occhiali da sole e da vista, che esibisce una perdita secca del 4,35% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Safilo rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della big dell'occhialeria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,155 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,055. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,255.

