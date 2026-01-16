Sanlorenzo, Perotti: iniziamo 2026 da posizione di forza, fiduciosi di elevare posizionamento

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, inizia il nuovo anno "da unae sull'efficace esecuzione strategica che hanno caratterizzato tutto il 2025". Lo ha detto l'ADin occasione del CdA per l'approvazione del calendario degli eventi societari per il 2026."Sin dalla quotazione, Sanlorenzo ha registrato un, a conferma della validità della nostra strategia unica fondata su una qualità senza compromessi, su una leadership indiscussa nell'innovazione e nella tecnologia, sulla scarsità controllata e su una desiderabilità duratura", ha sottolineato Perotti."La nostra traiettoria riflette la, privilegiando la creazione di valore nel lungo termine - ha aggiunto - Il riconoscimento che riceviamo da una comunità globale di clienti in continua espansione valida ulteriormente questa direzione, rafforzata dal successo dei recenti lanci di prodotto, tra cui SHE, che rappresenta una significativa innovazione per l'intero settore"."Guardando al futuro, siamodistintivo di Sanlorenzo, operando come una vera Maison al di là delle dinamiche convenzionali del settore", ha concluso l'AD.