Milano 17:11
46.632 -0,14%
Nasdaq 17:11
24.964 +1,03%
Dow Jones 17:11
49.201 +0,81%
Londra 17:11
10.693 +0,08%
Francoforte 17:11
25.009 +0,07%

USA, S&P Case-Shiller (YoY) in dicembre

USA, S&P Case-Shiller in dicembre su base annuale (YoY) +1,4%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +1,3%).
