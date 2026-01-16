Vår Energi: test positivi a Goliat Ridge, confermato il potenziale nel Mare di Barents

(Teleborsa) - Vår Energi
, azienda del settore dell'esplorazione e produzione di idrocarburi controllata da Eni
, ha annunciato il completamento con successo di un pozzo di valutazione sulla struttura Zagato
, situata nella scoperta Goliat Ridge
nel Mare di Barents
. I due test di produzione
effettuati hanno confermato l'elevata qualità del giacimento e hanno permesso di incrementare i volumi recuperabili stimati nell'area. Il pozzo è stato perforato a circa sette chilometri a nord-est del campo Goliat, operato dalla stessa società.
I test hanno interessato due intervalli, ciascuno dei quali ha mostrato portate massime superiori a 4.000 barili di petrolio al giorno
, evidenziando una qualità del greggio simile a quella del campo Goliat già in produzione.
Vår Energi e il partner di licenza Equinor
hanno finora perforato un totale di cinque pozzi e un side-track nell'area. Includendo i risultati dell'ultimo pozzo, si stima che Goliat Ridge contenga risorse recuperabili lorde comprese tra 35 e 138 milioni di barili di olio equivalente
(mmboe). Il potenziale lordo totale, considerando anche le risorse prospettiche aggiuntive, supera i 200 mmboe.
Il piano di sviluppo
prevede un collegamento (tie-back) alla vicina piattaforma Goliat FPSO, con l'obiettivo di avviare la produzione nel 2029. Torger Rød
, COO di Vår Energi, ha sottolineato come questo traguardo rafforzi la fiducia nel potenziale di Goliat Ridge e confermi la capacità dell'azienda di mantenere una produzione di alto valore
, tra 350 e 400 mila barili al giorno, oltre il 2030.
La strategia di crescita
nella regione è supportata anche dalla recente assegnazione di una licenza adiacente al campo Goliat, ottenuta durante i bandi APA 2025, che offre ulteriori prospettive di esplorazione in linea con l'attuale scoperta.