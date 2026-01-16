Vår Energi: test positivi a Goliat Ridge, confermato il potenziale nel Mare di Barents

Eni

Equinor

(Teleborsa) -, azienda del settore dell'esplorazione e produzione di idrocarburi controllata da, ha annunciato il completamento con successo di un pozzo di valutazione sulla struttura, situata nella scopertanel. I dueeffettuati hanno confermato l'elevata qualità del giacimento e hanno permesso di incrementare i volumi recuperabili stimati nell'area. Il pozzo è stato perforato a circa sette chilometri a nord-est del campo Goliat, operato dalla stessa società.I test hanno interessato due intervalli, ciascuno dei quali ha mostrato, evidenziando una qualità del greggio simile a quella del campo Goliat già in produzione.Vår Energi e il partner di licenzahanno finora perforato un totale di cinque pozzi e un side-track nell'area. Includendo i risultati dell'ultimo pozzo, si stima che Goliat Ridge contenga(mmboe). Il potenziale lordo totale, considerando anche le risorse prospettiche aggiuntive, supera i 200 mmboe.Ilprevede un collegamento (tie-back) alla vicina piattaforma Goliat FPSO, con l'obiettivo di avviare la produzione nel 2029., COO di Vår Energi, ha sottolineato come questo traguardo rafforzi la fiducia nel potenziale di Goliat Ridge e confermi la capacità dell'azienda di mantenere una, tra 350 e 400 mila barili al giorno, oltre il 2030.Lanella regione è supportata anche dalla recente assegnazione di una licenza adiacente al campo Goliat, ottenuta durante i bandi APA 2025, che offre ulteriori prospettive di esplorazione in linea con l'attuale scoperta.