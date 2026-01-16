Milano 12:16
45.726 -0,27%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 12:16
10.248 +0,09%
Francoforte 12:16
25.307 -0,18%

Vår Energi: test positivi a Goliat Ridge, confermato il potenziale nel Mare di Barents

Finanza
Vår Energi: test positivi a Goliat Ridge, confermato il potenziale nel Mare di Barents
(Teleborsa) - Vår Energi, azienda del settore dell'esplorazione e produzione di idrocarburi controllata da Eni, ha annunciato il completamento con successo di un pozzo di valutazione sulla struttura Zagato, situata nella scoperta Goliat Ridge nel Mare di Barents. I due test di produzione effettuati hanno confermato l'elevata qualità del giacimento e hanno permesso di incrementare i volumi recuperabili stimati nell'area. Il pozzo è stato perforato a circa sette chilometri a nord-est del campo Goliat, operato dalla stessa società.

I test hanno interessato due intervalli, ciascuno dei quali ha mostrato portate massime superiori a 4.000 barili di petrolio al giorno, evidenziando una qualità del greggio simile a quella del campo Goliat già in produzione.

Vår Energi e il partner di licenza Equinor hanno finora perforato un totale di cinque pozzi e un side-track nell'area. Includendo i risultati dell'ultimo pozzo, si stima che Goliat Ridge contenga risorse recuperabili lorde comprese tra 35 e 138 milioni di barili di olio equivalente (mmboe). Il potenziale lordo totale, considerando anche le risorse prospettiche aggiuntive, supera i 200 mmboe.

Il piano di sviluppo prevede un collegamento (tie-back) alla vicina piattaforma Goliat FPSO, con l'obiettivo di avviare la produzione nel 2029. Torger Rød, COO di Vår Energi, ha sottolineato come questo traguardo rafforzi la fiducia nel potenziale di Goliat Ridge e confermi la capacità dell'azienda di mantenere una produzione di alto valore, tra 350 e 400 mila barili al giorno, oltre il 2030.

La strategia di crescita nella regione è supportata anche dalla recente assegnazione di una licenza adiacente al campo Goliat, ottenuta durante i bandi APA 2025, che offre ulteriori prospettive di esplorazione in linea con l'attuale scoperta.
Condividi
```