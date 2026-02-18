ELES, Mare Group propone per la terza volta di allargare il CdA a 9 membri

(Teleborsa) - ELES
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha comunicato che, su richiesta dell'azionista Mare Engineering Group
, è stato integrato l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria
convocata per il 2 marzo 2026 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 marzo 2026, medesimi luogo e ora.
Il nuovo punto 2 all'ordine del giorno riguarda l'aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 a 9
, con la nomina di tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale.
Si tratta della terza volta
che Mare Group, primo azionista singolo, prova ad allargare il CdA, dopo i tentativi falliti di settembre 2025
e gennaio 2026
. Far passare proposte divisive nell'assemblea di ELES sta diventando difficile, perché l'azionariato è diviso in due blocchi che hanno diritti di voto pressoché simili a poco meno del 34%: da una parte Mare Group e dall'altra i componenti della famiglia Zaffarami.