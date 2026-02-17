Milano 16-feb
Mare Group, acquisti su Eles e conguaglio per i soci aderenti all'OPA

(Teleborsa) - Mare Group, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto di aver acquistato sul mercato 1.000.000 di azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment, pari a circa il 4,98% del capitale sociale. L'operazione, avvenuta al prezzo di 3,19 euro per azione, porta la partecipazione complessiva di Mare Group in Eles al 40,97% del capitale.

Poiché il prezzo d'acquisto odierno (3,19 euro) risulta superiore al corrispettivo di 2,65 euro offerto durante l'OPA totalitaria conclusasi lo scorso gennaio, Mare Group è tenuta, in base al Regolamento Emittenti, a riconoscere un conguaglio a tutti i soci che avevano aderito all'offerta.

Il conguaglio, pari a 0,54 euro per azione, verrà corrisposto in contanti entro il 2 marzo 2026. Il pagamento avverrà tramite gli intermediari depositari, senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, secondo le istruzioni fornite nelle schede di adesione all'epoca dell'offerta.
