Mare Group, acquisti su Eles e conguaglio per i soci aderenti all'OPA

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) - Mare Group, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto di aver acquistato sul mercatodi, pari a circa il 4,98% del capitale sociale. L'operazione, avvenuta al prezzo di, porta la partecipazione complessiva di Mare Group in Eles alPoiché il prezzo d'acquisto odierno () risulta superiore al corrispettivo di 2,65 euro offerto durante l'conclusasi lo scorso gennaio, Mare Group è tenuta, in base al Regolamento Emittenti, a riconoscere una tutti i soci che avevano aderito all'offerta.Il conguaglio, pari a, verrà corrisposto in contanti entro il 2 marzo 2026. Il pagamento avverrà tramite gli intermediari depositari, senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, secondo le istruzioni fornite nelle schede di adesione all'epoca dell'offerta.