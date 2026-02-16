Eni, nuova scoperta di gas e condensati in Costa d'Avorio

Eni

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano, ha effettuato un'perforando con successo Murene South-1X, il primo pozzo esplorativo nel Blocco CI-501.La scoperta, denominata Calao South,, che include anche la scoperta di Calao ed è la seconda più grande del Paese dopo Baleine, con volumi stimati fino a 140 miliardi di metri cubi di gas e 450 milioni di barili di condensato (circa 1,4 miliardi di barili equivalenti di petrolio). La scoperta è avvenuta in sabbie cenomaniane di elevate qualità.Il blocco CI-501 è operato da Eni (90%)(10%). Murene South-1X si trova a circa 8 km a sud-ovest del pozzo di scoperta Murene-1X nel blocco adiacente CI-205. Perforato dalla nave di perforazione Saipem Santorini fino a una profondità totale di circa 5,000 metri in 2,200 metri di profondità d'acqua, il pozzo è stato sottoposto a una approfondita campagna di acquisizione dati. Murene South-1X ha confermato l'intervallo principale contenente idrocarburi con uno spessore lordo di circa 50 metri, con eccellenti proprietà petrofisiche. Murene South-1X sarà sottoposto a un test di produzione convenzionale completo per valutare la capacità produttiva del giacimento Calao.Attualmente, il giacimento di Baleine produce oltre 62 mila barili di petrolio e più di 2 milioni di metri cubi di gas al giorno dalle Fasi 1 e 2. Con l'avvio della Fase 3, la, rafforzando il ruolo di Baleine come risorsa fondamentale per soddisfare il fabbisogno energetico interno della Costa d'Avorio.