Amplifon presenta “The Special Test Rooms”: al via la nuova campagna globale

Amplifon

(Teleborsa) -lancia oggi "", la nuova campagna globale che racconta in modo originale e creativo la sensazione straordinaria ("momento wow") che le persone provano quando tornano sentire bene, migliorando la qualità della propria vita e vivendo appieno tutte le emozioni quotidiane con le persone care.La, ideata dall’agenzia SMALL di New York, prodotta da Skipless / Movie Magic Int.,diretta dae supervisionata da VA Consulting in veste di Advisor, si basa su un format diche vede come protagonisti dei veri clienti dell’azienda. Ignari di ciò che li attende, i clienti entrano in uno speciale centro Amplifon, realizzato appositamente per il progetto, dove vengono invitati a provare un nuovo dispositivo acustico praticamente invisibile. Nella candid camera emerge immediatamente la reazione autentica dei consumatori: uno stupore genuino e sorprendente nel riscoprire la nitidezza dei suoni, con un immediato “effetto wow” reso possibile dalla tecnologia Amplifon.Nelloun vero esperto Amplifon, dopo aver seguito le prime fasi di calibrazione e personalizzazione dell’apparecchio, propone ai clienti un’esperienza inattesa: l’accesso a una "stanza speciale" di test, collocata oltre un’iconica porta rossa all’interno del centro. Una volta varcata la soglia, ciascun protagonista si ritrova in un, con repliche fedeli di luoghi reali e carichi di valore emotivo: il salotto di casa, l’appartamento di una figlia, il teatrino della scuola, il ristorante preferito, un locale di musica latina. In questi spazi, i clienti ritrovano le persone più care e, insieme a loro, testano i nuovi dispositivi acustici, meravigliandosi del risultato e riscoprendo il piacere di sentire e condividere momenti autentici.Lo spot è stato girato neldi Milano, dove è stato realizzato da zero un centro Amplifon unico nel suo genere, con insegna su strada e la fedele riproduzione di luoghi familiari ai clienti, pensato per rendere immediata l’esperienza di ascolto nella vita reale per i protagonisti della campagna. Un’anticipazione della nuova quotidianità che li attende. In totale sono state realizzate dieci stanze uniche, progettate e personalizzate per ciascun cliente."The Special Test Rooms" rappresenta la naturale continuazione di "A Special Hearing Test", la campagna lanciata nel 2024 e anch’essa basata su una candid camera con veri clienti Amplifon protagonisti di un. Se il primo capitolo era dedicato alla fase iniziale della diagnosi, questa nuova campagna si concentra invece sul momento in cui i clienti entrano nel centro audiologico per provare i dispositivi acustici per la prima volta e scoprirne l’impatto sulla propria vita.La campagna è on air da oggi incon una pianificazione su TV, digital e social media. Nel corso dell’anno, la sua diffusione proseguirà anche in altri paesi europei oltre che neglie inCon "The Special Test Rooms", in linea con il posizionamento del brand "a", Amplifon ribadisce il proprio impegno nel dimostrare che tornare a sentire bene, con il supporto di dispositivi innovativi e dei propri esperti, non significa solo migliorare l’udito ma anche ritrovare la possibilità di vivere pienamente le relazioni, le emozioni e i momenti che rendono unica la nostra quotidianità.