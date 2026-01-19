Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 gennaio

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un controllato -0,05%.

Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,804 con primo supporto visto a 0,8001. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,7979.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```