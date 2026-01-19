Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 gennaio
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8665. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8679. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,8693.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)