Milano 17:21
44.966 +0,30%
Nasdaq 17:21
25.742 +0,53%
Dow Jones 17:21
49.229 +0,26%
Londra 17:21
10.151 +0,08%
Francoforte 17:21
24.943 +0,17%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8658 con tetto rappresentato dall'area 0,8702. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8639.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```