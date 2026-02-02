Milano 13:46
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile -0,09%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8656, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8666. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8652.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
