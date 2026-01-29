Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Contenuto ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8652 con prima area di resistenza vista a 0,8688. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8639.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
