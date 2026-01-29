Milano 9:12
45.402 +0,58%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:12
10.215 +0,60%
24.655 -0,68%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Contenuto ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8652 con prima area di resistenza vista a 0,8688. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8639.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```