Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile +0,07%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8727, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,868. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8774.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
