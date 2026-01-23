Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile +0,07%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8727, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,868. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8774.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)