Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

Risultato negativo per l'indice nipponico, con una flessione dello 0,79%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 54.600,2, con il supporto più immediato individuato in area 52.198,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 50.868,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
