Anglo American, De Beers taglia prezzo diamanti per la prima volta in oltre un anno

Anglo American

(Teleborsa) -, tra i maggiori produttori al mondo di diamanti e controllata dal colosso minerario, ha tagliato i prezzi ufficiali dei diamanti per la prima volta in oltre un anno, secondo fonti vicine alla questione.L'industria dei diamanti è stata colpita da una profonda crisi a causa dele della crescente popolarità delle. La situazione si è aggravata in seguito ai dazi statunitensi sull'India, il maggiore esportatore di diamanti al mondo.De Beers cerca solitamente di evitare tagli di prezzo per non incidere negativamente sul sentiment generale.Lunedì, secondo le fonti, l'azienda con sede a Johannesburg, in occasione della prima vendita regolare dell'anno, ha effettuatodi dimensioni superiori a tre quarti di carato.De Beers ha tagliato i prezzi l'ultima volta a dicembre 2024.